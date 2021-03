O assalto ocorreu por volta das 11h desta terça-feira, dia 16.

Um assalto a mão armada foi registrado por volta das 11h desta terça-feira, 16, na entrada do estacionamento do Shopping Peixoto, em Itabaiana. A ação delituosa foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

O assaltante, em uma motocicleta aborda um homem que chega ao estacionamento num veículo de quatro rodas. A ação dura menos de um minuto e o homem foge levando uma sacola, que tinha dinheiro.

Aparentemente, a moto já vinha seguindo o veículo, e o condutor tentou fugir da ação criminosa, mas mesmo assim foi abordado.

De acordo com a Superintendência do shopping, a segurança do estabelecimento, através da central de monitoramento (câmeras de segurança) identificou o ato de imediato, acionando a polícia e dando apoio à vítima logo em seguida ao ocorrido.

A Polícia Civil já está a par do assalto e as diligências já iniciaram, na tentativa de localizar o assaltante.

VEJA O VÍDEO: